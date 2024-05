20% rabatt på skadeforsikring hos Knif Trygghet

20% rabatt

Du som er medlem i Krifa får alltid 20% rabatt på alle skadeforsikringer i Knif Trygghet.

Skadeforsikringer kan for eksempel være bilforsikring, campingvogn, bolig og fritidsbolig, reiseforsikring, båt eller verdigjenstandsforsikring.

Innboforsikring med ekstra god dekning

Du får også den beste innboforsikringen vi tilbyr til en veldig god pris for deg som er medlem i Krifa.

Innbo og løsøre Ekstra Trygghet dekker mer enn en standard innboforsikring. I tillegg til de vanlige dekningene som følger med standard innboforsikring, får du også med en forsikring som dekker bekjempelse av skadedyr i hjemmet ditt. Et annet eksmpel er at du får dekket høyere beløp ved tyveri av sykkel, pluss en «uflaks-dekning» som dekker andre plutselig og uforutsette skader på tingene dine, for eksempel hvis du mister en dyr gjenstand i gulvet.

Stabile priser

Vi jobber hardt hver dag for å holde prisene mest mulig stabile. Et viktig tiltak er skadeforebyggende arbeid. Ved å unngå skader, sparer vi både kostnader og belastninger på miljøet.

Gode rådgivere

I Knif Trygghet har vi gode rådgivere som hjelper deg med å finne de rette forsikringene for akkurat deg og dine behov. Vi er opptatt av at du skal ha riktige forsikringer til enhver tid. Verken for mye eller for lite.